La Compagnia Dialettale torna a regalare spensieratezza e buonumore / PHOTOGALLERY

La Compagnia Dialettale Biscegliese non si smentisce e regala al pubblico del Teatro Politeama Italia due ore di spensieratezza e buonumore tra malintesi, giochi di parole, mestieri strambi e gag strapparisate.

La prima di “Andrà, fertìune e c… vìote a ce l’òve”, venerdì 2 dicembre, ha registrato già il primo tutto esaurito in ogni ordine di posti.

Pino Tatoli (autore), Uccio Carelli (regista), Vincenzo Lopopolo (presidente della Compagnia), Francesco Di Bitetto, Francesco Mastrodonato, Mariangela Di Benedetto, Franco Carriera, Carlo Monopoli, Dario Caputi e Mariagrazia Rutigliano, gli interpreti della commedia 2022, sono stati protagonisti di situation-comedy inaspettate, stravaganti e capaci di divertire il pubblico come dal 1985 a oggi. Suggeritore: Pinuccio Catino.

Tra letture della mano che prevedono eventi rosei o funesti, attività fisico-motorie che non sempre portano risultati favorevoli e un finale con colpo di scena, la commedia di quest’anno si dimostra nuovamente un collante socio-culturale che unisce, coinvolge, rapisce.

Gli altri appuntamenti con la Compagnia Dialettale sono sabato 3 e sabato 10 dicembre alle 20:15 e le domeniche 4 e 11 dicembre alle 17:15 al Teatro Politeama Italia in via Montello a Bisceglie. Prevendita in via Aldo Moro n. 15. Infoline: 3463460686 – 3356418544.