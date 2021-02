“Giornata del Pensiero”, Scout Bisceglie celebrano fratellanza e amicizia / FOTO

Ogni anno il 22 febbraio tutti gli Scout del mondo festeggiano la “Giornata del Pensiero” in onore di Baden Powell, fondatore dello Scoutismo.

Anche il Gruppo Scout di Bisceglie ha celebrato tale ricorrenza globale con attività di vita all’aperto e accogliendo la “promessa” dei nuovi soci.

“Uniti nello spirito di fratellanza e amicizia sempre impegnati a ‘costruire’ il proprio tempo per cercare di lasciare il mondo ‘migliore’ di come lo abbiamo trovato”, scrivono sulla loro pagina gli scout di Bisceglie guidati da Mimmo Rana, “In questo periodo difficile, con le dovute restrizioni, non è venuta meno la voglia dei nostri adolescenti di stare assieme a debita distanza e con la ‘benedetta’ mascherina, ma animati da tanta voglia di muoversi nella natura”.

“Per evitare i grandi numeri solo gli ‘esploratori’ hanno vissuto questa giornata speciale mentre i più piccoli, i lupetti e i castorini si vedranno domenica prossima. Ancora una volta lo ‘spirito scout’ supera le difficoltà del momento aiutando i ragazzi a diventare futuri buoni cittadini”, concludono gli scout biscegliesi.