Estate 2021, ecco le proposte pervenute in Comune. Ora saranno sottoposte a valutazione

Sono state 59 le proposte pervenute in Comune, entro il 17 maggio scorso, da parte di realtà associative, culturali, artistiche, musicali e teatrali per la redazione del programma estivo 2021 come da bando “Bisceglie tutto l’anno”.

Tuttavia, delle 59 giunte, 52 sono state ritenute idonee e complete per la stagione estiva, 2 idonee per il periodo ottobre/dicembre e 5 incomplete e dunque non idonee.

Ora le proposte saranno sottoposte all’esame della giunta comunale per la stesura della programmazione degli eventi estivi.

CLICCA QUI per visionare tutte le proposte pervenute.