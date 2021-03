“Bisceglie tutto l’anno”, partita la call to action per programmare Estate e Natale 2021

Con delibera di giunta n. 70 è stato approvato lo schema di adesione a “Bisceglie tutto l’anno” pensato per la redazione, grazie alla partecipazione della realtà associative del territorio, degli esercenti, dei comitati, del calendario estivo e di quello natalizio di eventi in città.

Teatro, musica, cinema, cultura, arte, iniziative per bambini, spettacoli pirotecnici, festival, rassegne, mercatini sono tra le categorie che si mira a valorizzare con tale call to action rivolta alle realtà succitate.

L’Amministrazione metterà a disposizione dei progetti ammessi l’utilizzo gratuito del suolo pubblico, l’uso dello stemma sul materiale promozionale, l’utilizzo di servizi e la promozione attraversi i canali istituzionali.

Le realtà interessate dovranno presentare relazione e modulistica necessaria entro il 20 aprile per gli eventi compresi tra giugno e settembre 2021 e tra il 30 aprile e il 10 agosto 2021 per le iniziative da organizzare tra novembre e dicembre 2021. Si dovranno specificare anche i costi necessari per la realizzazione dell’evento e quantificare il contributo richiesto all’Ente Comune.

Le richieste che non rispetteranno quanto espressamente stabilito nella call to action non saranno ammesse.

Scarica qui la modulistica necessaria.