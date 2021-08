EleinaD, “Humans”: la narrazione dell’umanità tra danza e corpo / PHOTOGALLERY

La Compagnia Eleina D ha ammaliato, coinvolto e affascinato anche il pubblico di Bisceglie con Humans al Teatro Mediterraneo martedì 10 agosto.

Molto più di uno spettacolo straordinario, molto più di danza, seppur squisita e piacevolissima, molto più di arte magistralmente portata in scena: Humans è una narrazione che abbraccia stagioni della vita, emozioni, vanità, acredine, amore.

Gli interpreti della compagnia, con la loro assoluta capacità tecnico-artistica, hanno miscelato gesto fisico, atletico e soprattutto espressivo sottolineando una passione (ribadiamo: oltre a un talento poderoso) innata ed esplosiva.

Ideazione, regia e coreografie sono state curate da Vito Leone Cassano, interpreti di Humans sono Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Ayrton Lacatena, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli. Direzione tecnica e light design Michelangelo Volpe.

L’evento è stato organizzato da Inmotion Events con il patrocinio e il sostgno del Comune di Bisceglie in collaborazione con il sistemaGaribaldi.

“Siamo tornati in scena con uno spettacolo che parla di umanità ma che è fermo da un anno e mezzo, come l’umanità stessa. Abbiamo attraversato tutti un tunnel in cui guardavamo l’esterno, ci vedevamo l’un l’altro senza poterci toccare, ed è stato tutto in discesa. Ora stiamo risalendo, insieme, con l’impegno di tutti e la lotta fra il Narciso che ci abita dentro e la necessità di fare spazio all’altro”, spiegano dalla Compagnia.