“Sarà il caos- It will be chaos”, a Bisceglie documentario di Lorena Luciano e Filippo Piscopo

“Sarà il caos- It will be chaos” è il titolo del documentario che stasera, martedì 10 agosto, verrà proiettato all’arena cinematografica “Cinema sotto le stelle” alle 21.30.

La pellicola, girata dalla biscegliese Lorena Luciano e da Filippo Piscopo, intende analizzare lo status dei rifugiati nel Mediterraneo attraverso storie e racconti dei richiedenti asilo e dei cittadini che si sono dovuti trovare di fronte a questo enorme afflusso di immigrati. Sino ad ora il documentario è stato presentato in anteprima sul canale Hbo durante la “Giornata mondiale del rifugiato” e nei più grandi festival internazionali: Washington, Berkshire, Seattle, New York, Berlino, Melbourne, Milano, Taormina. La pellicola, inoltre, ha vinto nel 2019 il prestigioso Emmy award, il premio per la regia al Taormina Film Festival e il Premio Umanitario al Socially Relevant Film Festival di New York.