Borgo del Natale, appuntamento stasera con la musica tradizionale degli zampognari

Venerdì 10 dicembre nel Borgo del Natale a Bisceglie risuoneranno le antiche melodie degli zampognari di Deliceto. L’appuntamento è, come sempre, in Piazza Duomo: centro nevralgico delle iniziative natalizie dell’Associazione “Borgo Antico” e palcoscenico del suggestivo spettacolo di luci che ha già richiamato centinaia di spettatori nel corso di questa settimana.

Gli zampognari allieteranno i visitatori con il dolce suono dei loro strumenti, simboli di una tradizione secolare. Molte delle loro musiche risalgono infatti al Seicento e al Settecento, tramandate di generazione in generazione dai pastori transumanti che erano soliti passare i mesi invernali in Puglia prima di risalire sulle montagne con la bella stagione.

“È stato bellissimo vedere il Borgo del Natale animarsi di gioia e festosità nel giorno dell’Immacolata, quando abbiamo ufficialmente inaugurato il calendario di eventi natalizi che ci accompagnerà fino al giorno dell’Epifania”, ha dichiarato Sergio Silvestris, Presidente di Associazione Borgo Antico, che organizza l’iniziativa. “Il Borgo del Natale a Bisceglie è l’occasione per le famiglie di riunirsi e per tutta la comunità cittadina di ritrovarsi e condividere un momento di serenità e bellezza. Vi aspettiamo in questo fine settimana ricco di appuntamenti e invitiamo le famiglie a visitare il Villaggio di Babbo Natale di Piazza Duomo con i propri piccoli”.