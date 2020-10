ArteVives presenta a Bisceglie il progetto artistico-musicale

Si terrà sabato 17 ottobre alle ore 18, all’interno dei prestigiosi spazi di palazzo Vives Frisari, la conferenza stampa dell’associazione di promozione sociale ArteVives.

Ad un anno dalla nascita, l’associazione presieduta da Mario Sergio Zecchillo presenterà il suo progetto artistico-musicale ed il calendario degli appuntamenti in programma per la stagione 2020-2021. A far da cornice ci sarà la storica dimora nobiliare di fine Cinquecento, ubicata in via Tupputi 13, che ospiterà gli eventi dell’associazione, proponendosi come inedito e affascinante spazio culturale nel centro storico di Bisceglie.

ArteVives, concepita con l’obiettivo di promuovere la cultura artistico-musicale e valorizzarne i suoi interpreti locali e non, aprirà la sua stagione domenica 25 ottobre con le esibizioni del trio composto da Gabriele Tirabassi al clarinetto, Nadia Di Modugno alla chitarra e Pierluigi Balducci al basso acustico, nel concerto dal titolo “Gli Amori Sospesi“.

Nel corso della conferenza stampa sono previsti anche gli interventi del direttore artistico, il clarinettista Andrea Zecchillo, e della coordinatrice, il soprano Veronica Sinigaglia. L’architetto Arianna Zecchillo inoltre fornirà cenni storici e illustrerà l’opera di riqualificazione del palazzo Vives Frisari.

Articolo di: Sergio Cosmai