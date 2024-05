Malusa Kosgran al Prendi Luna presenta “L’isola degli animali”

Questa sera, venerdì 17 maggio alle ore 19 la libreria per ragazzi Prendi Luna Circus presenta “L’isola degli animali” (edito da Sabir Editore) di Malusa Kosgran in compagnia di Elena e Maria della scuola secondaria di I grado Monterisi di Bisceglie. L’ingresso è libero e non occorre prenotarsi.

Il protagonista de “L’isola degli animali” si chiama Arturo Pace ed è un ragazzino di 14 anni introverso e speciale che utilizza il fumetto per comprendere e trasformare la realtà. Nella fiction è Arturo a disegnare gli episodi della graphic novel che si alternano ai capitoli letterari contenuti nel romanzo della Kosgran: ogni pagina a fumetti racconta quello che accade sull’isola sulla quale Arturo vive, i sogni, i desideri, le paure. I protagonisti delle sue trame sono i suoi parenti, i compagni di scuola, la gente reale che vive sulla sua isola: il gelataio, il fruttivendolo, la preside della scuola, i suoi genitori. E Stella Errera, la ragazza di 15 anni che Arturo ritiene inarrivabile. Malusa Kosgran è autrice di svariati racconti e romanzi (“Banchi di nebbia”, “Neanche una parola d’amore”, “La prima donna”, “In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo”,“14”, “Mariuccio”).