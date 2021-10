A Bisceglie nuovo appuntamento con il contest artistico Art for Rights

Il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, organizza la VII edizione dell’Art for Rights, contest artistico nato nel 2013 con lo scopo di contribuire all’opera di sensibilizzazione promossa da Amnesty International su tematiche attinenti alla sfera dei diritti umani.

Momento speciale per Amnesty International, che compie ben 60 anni di attività, un traguardo importantissimo. Questo contest ogni edizione è in grado di regalare agli artisti – così come agli attivisti e ai visitatori della mostra – nuove prospettive, nuove emozioni, nuovi modi di capire e sentire la difesa dei diritti umani.

Il contest artistico si svolgerà a partire da giovedì 11 fino a domenica 14 novembre a Palazzo Tupputi, con la serata finale di premiazione che si terrà al Cinema Politeama Italia alle ore 21. Tutti gli artisti interessati possono leggere il regolamento del concorso e compilare il modulo di iscrizione cliccando al seguente link: https://bit.ly/3ljcweS.

Per info, il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie resta a piena disposizione sui suoi canali social:

– Instagram: https://www.instagram.com/amnestybisceglie/ ;

– – Facebook: https://www.facebook.com/amnestybisceglie/ .