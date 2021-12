Sanzionati due minorenni in stazione a Bisceglie per possesso sostanze stupefacenti

Nell’ultima settimana sono state intensificate le misure di vigilanza e controllo sul territorio ad opera della Polizia Ferroviaria. In particolare, sono stati effettuati controlli a bordo dei treni regionali della tratta Bari-Barletta e nella stazione di Bisceglie, ove sono stati sanzionati due minorenni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Al riguardo sono stati avvisati i genitori, a cui i minori sono stati successivamente riaffidati. I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.