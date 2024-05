Moto investe due pedoni, ferita una donna trasportata in ospedale

Un incidente stradale che ha coinvolto tre persone si è verificato questa mattina, venerdì 17 maggio, a Bisceglie.

Il fatto è accaduto alle ore 8:30 quando una moto Honda 125, guidata da un 17enne di Bisceglie, procedendo su via San Martino in direzione centro cittadino ha investito due pedoni, entrambi biscegliesi, che erano intenti ad attraversare la medesima via.

Nell’impatto ad avere la peggio è stata una donna di 78 anni, ferita alla testa e trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, mentre tanto spavento a qualche contusione per l’uomo di 60 anni.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente e veicolare il traffico che è venuto a crearsi in via San Martino.