Operazione “Alto Impatto”, bar sanzionato a Bisceglie per diverse violazioni amministrative

Nei giorni scorsi a Bisceglie il personale della Questura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della B.A.T., rispettivamente coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno e Bari e da un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Barletta, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Alto Impatto” e con particolare focus sugli esercizi di somministrazione di alcolici con intrattenimento musicale, hanno effettuato accessi a esercizi pubblici, sanzionandone uno per diverse violazioni amministrative.

Il bar in questione ha omesso di esporre gli orari di chiusura e apertura, il listino prezzi, la tabella riportante il tasso alcolemico ed è al contempo risultato carente di dispositivi del tipo precursori. I militari, inoltre, hanno constatato la mancata o non tempestiva memorizzazione elettronica dello scontrino, nonché il mancato versamento del canone di abbonamento radiotelevisivo.

Per questi motivi sono state contestate sanzioni per un importo di circa tremila euro. Oltre alle sanzioni contestate, dal sopralluogo effettuato si è accertata una difformità sostanziale dello stato dei luoghi rispetto alla planimetria dell’esercizio allegato in SCIA, per questo motivo il titolare è stato diffidato al prosieguo dell’attività sino all’esibizione dei legittimi titoli autorizzativi.

I controlli straordinari, in vista dell’inizio della stagione estiva, continueranno anche nelle prossime settimane e interesseranno tutte le città della Provincia.