Incidente su via Bovio, giovane ferita trasportata in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa sera, 15 maggio, in via Bovio coinvolgendo tre mezzi.

Il sinistro ha avuto luogo alle ore 21:45 circa all’altezza della Casa Divina Provvidenza. Protagonisti due scooter con a bordo minorenni che percorrevano via Bovio in direzione Trani, ed una donna alla guida di una Ford Fiesta che percorreva la medesima via in direzione centro cittadino.

Tutta da ricostruire, da parte dei Carabinieri, la dinamica dell’incidente che ha visto una ragazza a bordo di uno dei due scooter avere la peggio rimediando un trauma ad un ginocchio. La giovane è stata trasferita all’ospedale di Barletta da un ambulanza del 118.