Wedding Awards, gli sposi del 2021 premiano tre realtà biscegliesi

Sono stati consegnati i Wedding Awards, riconoscimenti alle aziende più votate dalle coppie convolate a nozze nel 2021. Oltre 65.000 i professionisti candidati in diciannove categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.

Sono tre le realtà biscegliesi ad aver conseguito il premio per l’anno 2021: Casale san Nicola per la categoria “Banchetto”, Lucio Di Molfetta per “Fotografia” e Wmusiclights di Walter Todisco per la “Musica”.

Casale san Nicola ha ottenuto 254 recensioni con una media del 4,9 su 5 stelle totali, 54 recensioni con una media di 5 stelle Lucio Di Molfetta e 11 recensioni con una media del 4,9 Wmusiclights.

I Wedding Awards, giunti alla nona edizione, rappresentano, come si legge nel comunicato dell’organizzazione, «un premio di grande valore attribuito dalle coppie ai migliori fornitori di servizi per il settore wedding nello scorso anno tra le realtà presenti sul portale». Grande la soddisfazione dei tre responsabili delle realtà premiate: «Davvero grazie a tutte le coppie che hanno sostenuto il mio lavoro», dichiara Walter Todisco, «E’ un riconoscimento che premia anni di impegno e studio e che mi sprona a dare sempre di più in occasione di ricorrenze e cerimonie».

«I Wedding Awards sono nati con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dalle aziende del settore nuziale in Italia e con gli anni è diventato un marchio di garanzia per le coppie alle prese con i preparativi di nozze», spiegano i responsabili del sito matrimonio.com, «Questi premi si basano su circa 8 milioni di recensioni di coppie iscritte ai portali del gruppo. Una cifra importante in continuo aumento che rende i professionisti premiati estremamente orgogliosi e motivati a competere per vincere il premio anno dopo anno».