Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano il primo evento di “Arte in cucina”

Torna “Arte in cucina”, la food community creata da Angela Caccialupi e nata durante la prima ondata del COVID. Primo incontro previsto per oggi, domenica 7 novembre alle 19.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

In occasione del primo evento, la community biscegliese ospiterà, direttamente da Masterchef (settima edizione), Marianna Calderaro. Ad accompagnare l’evento, l’associazione Artevives composta da Veronica Sinigaglia alla voce e da Nico Acquaviva alla chitarra.

Il gruppo culinario, dalla sua fondazione, mira alla promozione di percorsi enogastronomici e corsi di cucina orientati verso una alimentazione salutistica o che valorizzino prodotti della terra pugliese. In tutto ciò, fondamentale è anche l’apporto di altre attività, strettamente connesse con la cucina, quali: fitness, teatro, sport e shiatsu. A questo proposito, all’evento interverrà anche la psicologa Wanda Sernia che parlerà proprio del legame cibo e mente.



Per partecipare è necessario prenotare ai numeri: 0808091021 (Vecchie Segherie), 3495452270 (Veronica).