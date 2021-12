Vecchie Segherie Mastrototaro, importante riconoscimento da Il Sole 24 Ore

Il sole 24 Ore ha definito le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie una “cattedrale della Cultura” in un articolo di Enza Campino pubblicato sul numero di domenica 12 dicembre 2021.

Un articolo che celebra la libreria nata nel 2017 grazie all’intuizione di Mauro Mastrototaro che è definita dall’importante giornale nazionale come “… cattedrale della cultura, incantevole contenitore di una grande libreria (circa 400 mq) con annessa caffetteria e raffinata ristorazione.

Altre sale in pietra con volte a botte alte 10 metri ed elementi di design in materiali riciclati ospitano incontri fra teatro, musica, letteratura, e sono richieste per celebrare feste varie e matrimoni. Qui i lettori si sentono in paradiso accolti da Viviana Peloso, libraia di elevata professionalità…”. Un ulteriore riconoscimento per la libreria di Bisceglie, importante presidio culturale del territorio e dell’intera regione.