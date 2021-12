“U Calannèrie 2022 de Vescègghie”, oggi la presentazione a Palazzo Tupputi

Questa sera, domenica 12 dicembre alle ore 18, la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi ospiterà la presentazione del calendario dialettale biscegliese “U Calannèrie 2022 de Vescègghie”.

L’opera, giunta alla quinta edizione, si avvale del lavoro del curatore Nicola Gallo, della guida turistica Marianna Preziosa e della collaborazione straordinaria degli ospiti della Cooperativa Sociale “Uno Tra Noi”.

Come per gli anni scorsi le finalità del calendario dialettale sono: la divulgazione del nostro dialetto; la conoscenza dei siti culturali biscegliesi e la sollecitazione alla solidarietà in quanto le copie del calendario non sono in vendita ma disponibili ad offerta libera e il ricavato è destinato interamente a favore della stessa Cooperativa “Uno Tra Noi”. “U Calannèrie 2022” per la prima volta si pregia del patrocinio del Comune di Bisceglie.

U Calannèrie 2022 in ciascun mese dell’anno contiene diverse rubriche tra cui: fotografie e presentazione sintetica dei siti di interesse culturale; mesi e giorni della settimana in dialetto con annotazioni dialettali su eventi e festività locali; poesie e proverbi dialettali commentati; etimologia dei termini dialettali; curiosità e detti dialettali con interpretazione in italiano e altre curiosità.

U Calannèrie 2022 con contributo libero, destinato alla Cooperativa Sociale “Uno tra noi”, è reperibile presso alcune edicole disponibili alla diffusione e le sedi dei sostenitori che hanno contribuito alle spese di stampa:

Capofila: “U Chiazzéire” di Vito Antonino:Via Panunzio, 44

Osteria del Seminario:C.so Umberto, 165

Marchese La Stampa di Classe: Via A. de Gasperi, 92

Farmacia Narciso:Via della Repubblica, 2

Ottica Germinario: Via Marconi, 2

Bartolo Gallo, Geometra- Via Carlo De Trizio, 28

Panificio Carlino:Via Plebiscito, 39

Linfa Erboristeria:Via XXIV Maggio, 41

Ventura Giacinto – Parrucchiere per uomo:Via M. Panunzio, 34

Si Elettronica:Via Napoli, 22

Compagnia dialettale biscegliese: Via degli Artigiani, 8

Pasticceria Trani:Via Matteo Renato Imbriani, 60