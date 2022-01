Temporanea disattivazione Ztl in Largo Castello, Amministrazione approva richiesta Confcommercio

“A seguito della richiesta avanzata da Confcommercio in data 20-01-2022, l’Amministrazione Comunale ha emesso l’ordinanza sindacale in oggetto. Confcommercio e gli esercenti interessati ringraziano“, questa la brevissima nota redatta dal presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, in seguito all’emanazione dell’ordinanza succitata.

Il documento stabilisce che “per il periodo compreso da venerdì 28.01.2022 a giovedì 31.03.2022 la temporanea disattivazione del varco elettronico e della vigenza della ZTL in Largo Castello, Largo Purgatorio, via Trieste e per il tratto di via Trento sino alla rampa che congiunge detta via con Largo Durand de la Penne”.

Si stabilisce “che dalla data del 01.04.2022, con il sopraggiungere della stagione primaverile, sarà riattivata la vigenza della ZTL nelle strade anzidette con la riattivazione del controllo degli accessi mediante il varco elettronico installato in Largo Castello per le fasce orarie previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 02.12.2021.