Ministro albanese per Imprenditorialità e Clima protagonista di un think tank a Bisceglie

Delina Ibrahimaj, Ministro albanese per l’Imprenditorialità e Clima, sarà protagonista giovedì 16 maggio (ore 15) a Villa Ciardi in occasione del secondo think tank dedicato a: “Cooperazione internazionale e crescita sostenibile per le imprese“.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Trani, Alberto Muciaccia, del Presidente Centro Studi Il Lavorista Antonio Belsito, della Presidente Associazione Avvocati Bisceglie, Adriana Moschetti e infine del Presidente Associazione Avvocati Lavoristi Valerio Antonio Belsito, è attesa la partecipazione del Ministro per l’Imprenditorialità e il Clima dell’Albania Delina Ibrahimaj che, nel suo intervento, illustrerà il tema: “Sostenibilità, Leva strategica per la Cooperazione Internazionale e la Crescita Sostenibile”. A seguire, il gen. Pasquale Preziosa, Presidente dell’Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana e Docente di Geopolitica della sicurezza, si occuperà de “La vulnerabilità delle catene di approvvigionamento nella post globalizzazione spinge le PMI italiane ed europee a riscoprire i Paesi balcanici”; e ancora il Commissario Straordinario dell’Autorità del Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale, Professore Uniba – Aldo Moro Bari e LUISS Guido Carli Roma, Ugo Patroni Griffi, affronterà il tema “Portualità green: la rotta verso uno sviluppo sostenibile delle Pmi nell’Adriatico meridionale”; poi sarà la volta del caporedattore della TGR RAI Puglia e curatore della rubrica ‘EstOvest’ in onda su RAI 3 Giancarlo Fiume che porrà “Uno sguardo speciale alla realtà balcanica e all’Est Europa”, oltre a moderare tutte le voci del think tank.

Si passa poi ad interventi mirati, più tecnici, volti a dare strumenti finanziari e di garanzia alle imprese, al fine di supportare la loro competitività sia in Italia che a livello internazionale, come l’intervento del responsabile Relazioni Corporate Centro Sud SIMEST Marco Comella che illustrerà il tema degli “Investimenti Partecipativi e Finanza Agevolata: una leva per l’Internazionalizzazione e la Crescita delle Imprese” e quello di Rossella Zurlo, Senior Relationship Manager Sales PMI Sud SACE su “Le soluzioni SACE per la crescita delle imprese: finanziamenti, assicurazioni e garanzie”.

L’Impatto Ambientale, la Promozione della Sostenibilità e l’IA sono tre dei temi su cui si gioca il futuro delle imprese. Giuseppe Magro, Presidente Associazione Internazionale di Valutazione degli Impatti – IAIA Italia e docente a contratto di Intelligenza Artificiale all’UNIBO, si occuperà de “La misurazione dell’Impatto ambientale: i nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale per l’accountability delle performance di Sostenibilità”.

Spetterà al promotore dell’iniziativa e della piattaforma InnoCraft, nonchè ceo Consultrade srl, Antonio Ruggieri chiudere il think tank con il suo intervento su “TEM: il ruolo del Temporary Export Manager tra Innovazione di processo organizzativo, digitale e sostenibile”. La discussione si concentrerà su come questa figura chiave possa guidare l’integrazione di pratiche innovative all’interno delle organizzazioni, con un’attenzione particolare sulle opportunità e sulle sfide legate al digitale e alla sostenibilità. Un vero e proprio focus sull’importanza di una cultura d’impresa che punti su nuovi modelli organizzativi e di governance, finalizzati ad una nuova strategia di sviluppo più sostenibile, misurando l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla produttività delle imprese e sull’innovazione tecnologica, funzionali alla maggiore competitività delle aziende in ambito nazionale e internazionale.

«I nostri Think Tank – sottolinea il promotore Ruggieri – sono incontri dinamici in cui professionisti di diversi settori si uniscono per discutere e risolvere sfide attuali. In questi eventi inclusivi, anche grazie alla nostra piattaforma InnoCraft, che ne moltiplica i partecipanti fisicamente presenti, ogni voce conta e ogni idea può portare a soluzioni innovative. Attraverso queste sessioni di approfondimento, promuoviamo l’apprendimento reciproco e lo sviluppo di reti professionali solide, un vero e proprio network capace di guardare alle sfide del futuro con maggiori strumenti anche di decodificazione del complesso scenario internazionale che si va ridisegnando, alla luce dei conflitti e dei conseguenti mutamenti dei flussi commerciali. Con il nostro impegno e la professionalità messa in campo da Consultrade, che si prefigge di pianificare il futuro, creando valore, si ha l’opportunità di esplorare nuove tendenze, acquisire competenze rilevanti e contribuire a plasmare strategie efficaci per il mondo degli affari e per la società. Il fine è di convogliare nei think tank da noi organizzati intelligenze multiformi per creare soluzioni che consentano alle imprese e ai professionisti di essere parte attiva nel disegnare un domani sostenibile e proficuo».

La partecipazione al think tank attribuisce 3 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell’Ordine degli Avvocati