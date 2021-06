Spina: “Letta trascinato in contesto di illegalità, proliferzione manifesti fuori posto”

“Mi dispiace veramente, oggi, vedere un uomo di forte etica morale come Enrico Letta essere trascinato da Angarano in un contesto di illegalità e impunità come quello biscegliese”. Parte così la nota del consigliere comunale, Francesco Spina, che fa riferimento alla cartellonista presente in città in occasione dell’arrivo a Bisceglie del segretario del Partito Democratico che presenta il suo libro: “Anima e Cacciavite, per ricostruire l’Italia“.

“Se una qualsiasi attività commerciale o sociale o culturale avesse voluto promuovere un evento attraverso la proliferazione a decine e decine (per strada, sui muri e ai pali della luce e della segnaletica stradale) di manifesti, anche su cavalletti disseminati in modo disordinato e fuori posto in tutta la città – afferma Spina – avrebbe avuto contro tutte le Polizie Municipali d’Italia e l’ira legalitaria dei vari Angarano, Naglieri ecc. Ma a Bisceglie, nel mondo di mezzo costruito da Angarano con proroghe e appalti fiduciari e privilegi sociali, la legge non vale per tutti e la democrazia è solo uno slogan della ‘Svolta’. Anzi, per legalizzare a suo modo l’evento, Angarano ci mette anche il logo della Città, perché si sappia che a Bisceglie la ‘Svolta’ può tutto in barba norme, regolamenti e leggi. Solidarietà a Enrico Letta, ignaro sicuramente di tale incresciosa e inquietante situazione, e complimenti comunque per il suo ‘Anime e Cacciavite’.