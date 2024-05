Giugno, l’appuntamento con il mercato domenicale / QUANDO e DOVE

Torna, il 2 giugno, dalle 7 alle 14, in piazza Vittorio Emanuele II, l’appuntamento domenicale con gli ambulanti del nostro territorio.

A darne comunicazione sono Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà.

Si tratta di una nuova occasione per effettuare i propri acquisti dagli ambulanti e dai commercianti del territorio e per dare vitalità al commercio di prossimità.

“Proseguono le domeniche con il mercato in centro – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie -. Un modo che Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà offrono a cittadini e visitatori, in queste prime settimane pre-estive e in un giorno di festa come il 2 giugno, per fare acquisti dai nostri commercianti”.