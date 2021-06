Le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Enrico Letta per la presentazione del suo nuovo libro

Ennesimo appuntamento di caratura nazionale per le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie: un’occasione di confronto politico e sociale con l’attuale segretario del Partito Democratico. Dopo aver annunciato la prestigiosa serata che venerdì 11 giugno porterà a Bisceglie, per la prima uscita pubblica in Italia, i finalisti del più importante premio letterario italiano, la libreria ospiterà, sabato 12 giugno, alle ore 20.30, sulla scalinata di Via Porto, la presentazione del libro Anima e Cacciavite, per ricostruire l’Italia (Solferino) di Enrico Letta, intervistato dalla giornalista del Corriere della Sera Monica Guerzoni.

«Perché tornare?» È la domanda che Enrico Letta si è sentito fare tante volte dai giovani italiani che studiano in Europa e che si è fatto anche lui, prima di riprendere la strada di casa per tornare alla politica attiva. La risposta è che ciascuno di noi ha il dovere di impegnarsi e ribellarsi, per riscrivere il futuro dell’Italia. Lo spiega in queste pagine appassionate e lucide, intense e ricche di storie, che intrecciano un percorso personale e le prospettive di un Paese da risollevare. Attraverso le ragioni civili e quelle del cuore, l’anima e il cacciavite, che vanno usati insieme per vincere le paure del XXI secolo e combattere ingiustizie, nazionalismi, populismo.

L’anima – con l’appello all’«essere liberi», liberi fino in fondo – richiama all’ispirazione degli ideali, ai valori non negoziabili che vanno anteposti, sempre, agli interessi del momento e al timore di perdere consenso. Il cacciavite riporta alla concretezza e alla competenza necessarie per guarire una democrazia malata e attrezzarsi a una storica azione di ricostruzione dell’Italia, fondata sulla dignità del lavoro, sulla lotta alle vecchie e nuove disuguaglianze, sulla promozione di un’idea di progresso e benessere all’altezza delle sfide di questo tormentato passaggio d’epoca.

Ingresso libero con prenotazione obbligatori al link https://forms.gle/m9u7QkA7wnj9mhwSA per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it