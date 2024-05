Gianna Fregonara e lo stato di salute della scuola, il libro presentato alle Vecchie Segherie / VIDEO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie hanno ospitato un appuntamento d’autore su un tema sempre delicato e attuale: la scuola. Protagonista è stata Gianna Fregonara, in dialogo con Isa Fasciano, per presentare “Non sparate sulla scuola. Tutto quello che non vi dicono sull’istruzione in Italia” (Solferino) scritto a quattro mani con Orsola Riva.

L’autrice ha raccontato la scuola di oggi, tra eccellenze e contraddizioni, con dati e ed esempi provano a sfatare pregiudizi e luoghi comuni.

Hanno partecipato all’incontro diversi dirigenti scolastici insegnanti e associazioni del territorio.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.