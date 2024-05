ArchiMisti organizza a Bisceglie “Open – Studi Aperti”

Il collettivo di architetti biscegliesi ArchiMisti presenta domani, 1° giugno dalle ore 18:00, l’edizione 2024 di Open – Studi Aperti.

Una serata che sarà un mix tra un salotto intellettuale ed un happy hour presso lo studio GL ARCH, dell’Arch. Gianluca Landriscina a Bisceglie. “Sorseggiando un drink – si legge nella nota – si converserà liberi, destrutturati e senza schemi, con l’obiettivo di trasformare i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale in cui sia possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni sui più ampi argomenti. Dai massimi sistemi di architettura ai Ferragnez, dall’urbanistica sostenibile al più bieco pettegolezzo come nei party tanto cari a Woody Allen. Sarà un modo – conclude la nota – per affermare come la cultura architettonica non viva in mondi di idealità estetizzanti, avulsi dal presente storico della società umana in cui opera, ma affondi le sue radici nella carne viva dell’esistenza e ne assorba complessità e contraddizioni, per citare Robert Venturi”.