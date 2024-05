Eletto nuovo direttivo associazione “I Fiati”, Nicola Parisi nuovo presidente

L’associazione “I Fiati” di Bisceglie si è riunita lo scorso 27 maggio per eleggere il nuovo direttivo che opererà nel prossimo triennio.

Nicola Parisi sarà il presidente, mentre nel ruolo di vice presidente Sergio Colangelo con Elvira Parisi nel ruolo di segretario e tesoriere. Consiglieri sono: Tommaso Regina e Federico Angarano.

Su proposta del presidente uscente e del nuovo presidente, il direttivo ha nominato l’avvocato Antonio Belsito Socio Onorario in riconoscimento del suo contributo all’associazione.

“Il nuovo direttivo – si legge nella nota dell’associazione – rappresenta un mix di continuità, esperienza e nuove energie con l’obiettivo di continuare promuovere, valorizzare e diffondere l’attività artistica del Concerto Bandistico “Biagio Abbate” – Città di Bisceglie e la gestione dell’Orchestra della Provincia BAT, programmando nel prossimo futuro una serie di eventi con il supporto della direzione artistica. Il neo direttivo, ringraziando dal profondo del cuore il presidente uscente Tommaso Regina per l’encomiabile lavoro svolto, ha come obiettivo quello di continuare a lavorare per favorire la crescita e lo sviluppo dell’associazione, organizzando eventi, concerti e attività culturali.