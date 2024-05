Anche Bisceglie nell’edizione 2024 de “La Notte dei Santuari”

Tutto pronto sabato 1° giugno per l’edizione 2024 del progetto “La Notte dei Santuari”. Protagonisti saranno i santuari Madonna di Fatima in Trani, Immacolata in Barletta, Basilica Concattedrale San Pietro/Santuario dell’Addolorata in Bisceglie, Beata Maria Vergine di Loreto in Trinitapoli.

L’iniziativa è stata promossa dal Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani, unitamente all’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI e all’Ufficio nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, che propongono anche per quest’anno l’iniziativa diventato un appuntamento annuale dal 2019.

“E’ un segno di vicinanza di tutte le comunità territoriali – si legge nella nota – nei confronti dei Santuari che costituiscono sempre un riferimento costante nelle diocesi. Quest’anno il titolo “Una grande sinfonia di preghiera” si collega alla volontà del Santo Padre di dedicare il 2024 alla Preghiera in preparazione al Giubileo del 2025.

Info: https://turismo.chiesacattolica.it/notte-dei-santuari-2024

A coordinare il progetto in diocesi è l’Ufficio diocesano nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport.

Di seguito i programmi per ciascun santuario:

Trani – Santuario Parrocchia Madonna di Fatima

· Ore 18.15, Santo rosario meditato animato dall’Associazione “Madonna di Fatima”

· Ore 19.00, Celebrazione eucaristica presieduta dal parroco-rettore P. Sabino Maldera

· Ore 20.30, Concerto Polifonico “Omaggio a Sant’Annibale Maria di Francia nel 20° anniversario della sua canonizzazione a cura del “New Chorus. Direttore del Coro: Marzia Pedone – Pianista Emanuele Petruzzella. Il concerto sarà presentato da Franco Paolo Marra

Barletta – Santuario Parrocchia Immacolata

· Ore 18.30, Preghiera del Rosario

· Ore 19.00, Celebrazione eucaristica, dopo la santa messa Storia del Santuario e spiegazione dei graffiti di padre Ugolino da Belluno, Preghiera

Bisceglie – Basilica Concattedrale S. Pietro – Santuario dell’Addolorata

· Ore 17.45, Corona dei Sette Dolori

· Ore 18.30, S. Messa e atto di venerazione alla Vergine Addolorata con l’accensione della lampada votiva e affidamento di tutte le intenzioni di preghiera

· Ore 20.00, Adorazione eucaristica animata dal Consiglio pastorale Zonale

· ore 20.15, i sacerdoti della città saranno a disposizione per le confessioni

· ore 21.00-23.00 Adorazione eucaristica silenziosa

· ore 23.00, benedizione eucaristica e reposizione

Presso il Museo diocesano – Sezione di Bisceglie

· Esposizione della bolla di elevazione della Concattedrale ea Santuario diocesano

· Apertura straordinaria dalle 18.00 alle 23.00: “Rivestiti di luce”, Mostra sul culto alla Vergine Addolorata nella città di Bisceglie

Il Santuario diocesano della Beata Vergine Addolorata dal 30 gennaio 2009 è unito con particolare vincolo spirituale alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. Pertanto gode del dono dell’Indulgenza Plenaria tutte le volte che gruppi si recheranno in pellegrinaggio al Santuario

Trinitapoli – Santuario Mariano diocesano Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto

· Ore 18.30, Santo Rosario, celebrazione eucaristica, consegna dei medaglioni ai confratelli

· Ore 20.00, Scoprimento dell’affresco restaurato della Madonna di Loreto e presentazione del volume “L’Affresco della Madonna di Loreto. Storia e restauro”, prof. Pietro Di Biase, dott.ssa Franca Rana, restauratrice – Intervento di S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.