Spazio Civico su installazione nuovi punti monitoraggio: “Soddisfatti nostra proposta trovi attuazione”

“Apprendiamo dalla delibera di Giunta Comunale n. 261 del 17/10/2022 che il Comune di Bisceglie, come da noi proposto ed auspicato, ha presentato domanda di partecipazione al Programma Operativo Complementare Legalità 2014/2020 – Asse 2 – Azione 2.1 per ottenere un finanziamento di € 250.000,00 per la implementazione del sistema di videosorveglianza locale”. A parlare è il portavoce di Spazio Civico, Leonardo Di Molfetta.

“Questo progetto prevede l’installazione di nuovi punti di monitoraggio nelle zone attualmente non coperte, come ad esempio: nella nuova area mercatale, area Dolmen, area artigianale ed alcuni degli snodi principali della città; esso prevede inoltre – continua – un sistema di collegamento wireless visibile da circa l’80% del territorio comunale ed un sistema avanzato per la lettura delle targhe. Tutti ausili tecnologici che, in un contesto di carenza di personale di Forze dell’Ordine, non possono che risultare di validissimo aiuto per il monitoraggio del territorio, deterrenza e contrasto alla criminalità”.

“Siamo soddisfatti – commenta – che una nostra proposta (è la terza in pochi mesi dopo quella del Bando sul Digital Divide e dell’intervento antiparassitario sui Lecci) trovi attuazione da parte della Amministrazione Comunale e possa, quindi, dare un miglioramento concreto alla vita quotidiana di tutti i cittadini”.

“Ci giunge infine molto gradito il ringraziamento rivoltoci dalla Commissione Consiliare Speciale per la Sicurezza Urbana del Comune di Bisceglie per “la sollecitazione ad aderire al POC Legalità 2014-2020 e dunque per la grande sensibilità dimostrata sul tema”; un riconoscimento – conclude Di Molfetta – della bontà del lavoro che volontariamente e con passione svolgiamo per la nostra Città”.