Anziani e giovani insieme per il progetto “Le voci del cuore” / VIDEO

Continua la collaborazione dell’associazione ContestoLab di Ruvo Bisceglie Trani con Metropolis, il consorzio che si occupa in tutta la Puglia di fragilità.

All’interno della RSA e Centro Polivalente “M. M. Spada” di Ruvo di Puglia, gestiti dal Consorzio Metropolis, si è svolto il laboratorio artistico inserito nel progetto “Le voci del cuore“, ideato e voluto dalla presidente dell’associazione ContestoLab Raffaella Caifasso in collaborazione con “Il colore degli anni” nell’ambito del protocollo “Ruvo Città Amica dell’autismo” sottoscritto con il Comune di Bisceglie e che si occupa di includere tutte le attività e realtà cittadine all’interno di un percorso condiviso.

Nella RSA Spada di Ruvo, nonni e ragazzi insieme, supportati dai volontari di Contesto e dal personale della struttura hanno realizzato disegni e manufatti che saranno esposti insieme ad altri oggetti realizzati in altri laboratori di musica, arte, teatro inseriti nel progetto, durante una mostra itinerante che si terrà a Ruvo nel chiostro della RSA, a Bisceglie a Palazzo Tupputi e a Trani presso la Croce Bianca.

“I nonni sono molto più propensi ad accettare la diversità e questo ce lo hanno dimostrato durante i laboratori. Infatti hanno accolto i nostri ragazzi e regalato loro un sorriso”, ha dichiarato Raffaella Caifasso, presidente dell’associazione ContestoLab di Ruvo, Bisceglie e Trani. “Viceversa i ragazzi hanno subito riconosciuto la sensibilità dell’anziano e non hanno esitato a sedersi vicino a loro eleggendoli loro compagni”.

“In un contesto sociale e riabilitativo le differenze si annullano. Avvicinare le associazioni che si occupano di persone fragili ad una RSA significa creare un contenitore di emozioni e non solo di condivisione”, ha detto invece la dott.ssa Mariangela Germinario, responsabile RSA “M. M. Spada” di Ruvo di Puglia. “L’obiettivo del consorzio Metropolis in tutte le strutture assistenziali e protesiche è di dare non più anni alla vita, ma più vita agli anni”.