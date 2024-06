Conferite onorificenze al Merito della Repubblica Italiana: tre i biscegliesi insigniti

Si sono svolte nella giornata di ieri, domenica 2 giugno, le celebrazioni per il 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. All’interno del Teatro Curci di Barletta si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica a venti cittadini del territorio. Tra gli insigniti, anche tre biscegliesi: Cavaliere Carlo Amoruso, Ispettore Superiore della Polizia Locale di Bisceglie, Cavaliere Michele Pugliese, imprenditore, Cavaliere Gaetano Sciascia, impiegato del Comune di Bisceglie in quiescienza.

Cavaliere Amoruso

La serata è stata introdotta dall’esecuzione dell’Inno Nazionale dell’Orchestra di fiati degli studenti del Liceo Musicale “Casardi” di Barletta, dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto, che ha poi formulato un saluto alle autorità presenti, e dalla lettura di un estratto del “Discorso sulla Costituzione” di Piero Calamandrei a cura dei ragazzi della Cooperativa Sociale Work Aut Lavoro e Autismo di Barletta.

Cavaliere Pugliese

“Sono particolarmente orgogliosa di aver celebrato la mia prima Festa della Repubblica da Prefetto della provincia di Barletta Andria Trani, a distanza di sole due settimane dal mio insediamento”, ha dichiarato il Prefetto Silvana D’Agostino. “Ho voluto promuovere una cerimonia che fosse più inclusiva ed aperta alla cittadinanza: per le strade cittadine di Barletta abbiamo organizzato una piccola parata al fine di consentire ai cittadini di salutare ed incontrare, in questo giorno di festa, tutti i rappresentanti della squadra Stato che ogni giorno concorrono al benessere della collettività. Come di consueto, poi, abbiamo onorato e celebrato i 20 cittadini di questo territorio insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana: 20 eccellenze distintesi nel campo del sociale, del volontariato, del lavoro, delle arti e della cultura, che con questo prestigioso conferimento onorifico diventano formalmente gli Ambasciatori della Repubblica Italiana in questa provincia”.