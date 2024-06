Associazione Abitanti Centro Storico: nominato nuovo direttivo e chiesto incontro su Ztl

L’Associazione Abitanti del Centro Storico di Bisceglie si riorganizza e rilancia la propria attività. In queste settimane l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio direttivo che è composto da:

Loredana Acquaviva, presidente;

Leonardo Albrizio, vice presidente;

Massimo Ingravalle, segretario;

Giulia Mastrogiacomo, tesoriere;

Vincenzo Arena, consigliere.

Portavoce dell’associazione è Antonio Storelli.

L’attenzione dell’associazione si concentrerà in quest’anno sociale principalmente sulle questioni già attenzionate, riguardanti l’igiene e il decoro urbano, la sicurezza e come primo punto la mobilità. In particolare l’associazione ha chiesto a Sindaco, assessore al ramo e Comandante della Polizia Municipale un incontro urgente per discutere dell’attivazione, ormai prossima, della nuova ZTL H24. Sarà l’occasione per chiedere chiarimenti all’amministrazione, ad esempio, sulla questione poco chiara dei parcheggi riservati (strisce blu) ai residenti e ai commercianti.

“Sarebbe stato opportuno – ribadiscono i rappresentanti dell’associazione – il coinvolgimento di abitanti, commercianti e professionisti in una fase preliminare a quella dell’adozione della delibera di giunta con cui si è disposta la nuova ZTL. La partecipazione di chi vive il centro storico nella definizione di cambiamenti così importanti non deve rappresentare un orpello, ma un metodo da praticare costantemente”.