Calendario disinfestazioni, intervento antialare sul territorio di Bisceglie

Prosegue il calendario di interventi di deblattizzazione, derattizzazione e antilarvale programmate su tutto il territorio comunale di Bisceglie.

In particolare, lunedì 10 giugno, dalle ore 23 e fino alle 5 del mattino, saranno realizzati trattamenti di disinfestazione antialare. Durante questi ultimi, si raccomanda ai cittadini di tener ben chiuse porte e finestre e di adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare possibili contaminazioni a persone, animali o indumenti e derrate alimentari, lasciate all’esterno delle proprie abitazioni.

In questi giorni verranno realizzati i trattamenti di disinfestazione antilarvale oltre agli interventi di deblattizzazione e derattizzazione che proseguiranno anche a luglio, agosto e settembre. Nei prossimi mesi verranno realizzati ulteriori interventi di disinfestazione antialare le cui date saranno rese note progressivamente.

Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi comunali, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi in aree private e nei condomini. Per evitare il proliferare di topi e insetti è necessaria la collaborazione responsabile di tutti. Si raccomanda ai cittadini di non abbandonare spazzatura in strada e di conferire i rifiuti correttamente differenziati, osservando scrupolosamente giorni e orari.