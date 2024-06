GestoPark avvia procedura di selezione personale per ausiliari sosta a Bisceglie

GestoPark, società affidataria del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, dei sistemi integrati per il monitoraggio, controllo del sistema sosta e traffico della Città di Bisceglie, in vista dell’imminente avvio del servizio, comunica la selezione di personale per ausiliario della sosta.



Questi i requisiti richiesti:

Età minima 18 (diciotto) anni compiuti, età massima 50 (cinquanta) anni compiuti

Diploma di scuola media superiore

Buona conoscenza del pacchetto Office

Patente B o superiore

Non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso

Conoscenza del Codice della Strada

Autonomia operativa, capacità di confronto interpersonale, massima integrità

Conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco, spagnolo

Capacità di gestione dello stress e di situazioni conflittuali;

Buone capacità di relazione con la clientela

Autorevolezza e motivazione a rappresentare i valori aziendali

Disponibilità ad operare su turni rotativi, anche festivi, e su tutto il territorio della città

Spirito di servizio e senso civico

Capacità di lavorare in Gruppo

Verranno selezionati in via prioritaria i candidati già possesso del corso/decreto di nomina “Ausiliario delle Sosta”



Queste le principali mansioni:

Verifica del corretto pagamento della sosta;

Redazione e contestazione verbali di accertamento;

Si offre contratto:

Tempo determinato;

Full-Time dal lunedì alla domenica diviso su turni con un giorno di riposo

La sede di lavoro è Bisceglie.



I candidati interessati sono pregati di inviare curriculum all’indirizzo email ufficiopersonale@gestopark.it



GestoPark comunica inoltre che sarà effettuata preselezione dei curriculum ricevuti. I candidati che supereranno la preselezione dovranno partecipare ad un corso di formazione della durata massima di 20 ore, al termine del quale seguirà verifica finale sulle materie oggetto del corso.

La selezione sarà effettuata esclusivamente dall’Azienda Gestopark Srl.