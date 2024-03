Progetto sperimentale raccolta rifiuti in zona 167, al via distribuzione mastelli / DETTAGLI

Partirà ufficialmente da lunedì 1° aprile il progetto sperimentale nella zona 167 in funzione dell’acquisizioni di dati e informazioni utili alla futura introduzione della tariffazione puntuale.

“Al fine di agevolare il conferimento della plastica nei mastelli – si legge nella nota del Comune -, come rilevato dai residenti, è stato deciso di effettuare il ritiro di plastica e metalli due volte a settimana. Ciò ha reso necessario la riorganizzazione del calendario settimanale di esposizione dei rifiuti. Come già chiarito con le precedenti comunicazioni e negli incontri pubblici effettuati, ogni utenza domestica sarà dotata di nuovi mastelli personalizzati, muniti di un chip elettronico“.

I nuovi mastelli, una volta ricevuti, devono essere utilizzati sin da subito dagli utenti, rispettando il nuovo calendario di esposizione dei rifiuti. Anche la plastica e il residuo secco dovranno essere conferiti nei rispettivi mastelli.

I dipendenti della società appaltatrice, a partire dall’11 marzo, procederanno progressivamente alla distribuzione a domicilio dei nuovi mastelli (in totale cinque, per carta e cartone, vetro, plastica e metalli, organico e secco residuo) e del nuovo calendario, con contestuale ritiro di quelli attualmente in uso, ad eccezione del sottolavello da 10 litri per la frazione organica.

La distribuzione avverrà porta a porta, con giorni e orari che saranno comunicati con un preventivo volantinaggio ai residenti del quartiere.

Gli utenti che non saranno presenti in casa al momento del ritiro dei vecchi mastelli e della consegna dei nuovi, dotati di chip, potranno recarsi presso l’apposito gazebo che sarà allestito in piazza Hackert nei weekend di sabato 16 e domenica 17 marzo e di sabato 23 e domenica 24 marzo dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Esaurita la fase della distribuzione, è previsto che il nuovo servizio sperimentale di raccolta sia a pieno regime dal 1° aprile per tutte le valutazioni utili in chiave dell’introduzione, in futuro, della tariffazione puntuale, che consentirebbe di premiare fattivamente i comportamenti virtuosi di coloro che differenziano correttamente, riducendo al minimo la frazione di rifiuto secco non riciclabile.

A partire dal 2 aprile, per chi eventualmente non fosse ancora entrato in possesso dei nuovi mastelli, sarà possibile concordare la sostituzione dei mastelli presso l’Infopoint sito in via Vittorio veneto 69, chiamando il numero verde di Greenlink e Teknoservice 800.032.488, attivo dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:30.