“Miglior Panettone Innovativo”, Primo Premio assoluto a un pasticcere biscegliese

“Senza fretta, ma senza sosta, dopo tanti anni veramente tristi per chi ha un’attività, fra pandemia, guerre, caro bollette e tanto altro, ho trovato lo spirito abbinato alla pazienza e al duro lavoro di concentrarmi anche nello studio di prodotti sì innovativi, ma anche salutari”, commenta così il pasticcere biscegliese, Pietro Di Benedetto, il conseguimento del Primo Premio nella categoria “Panettone innovativo” ricevuto nel corso della sesta edizione del Puglia Cake Festival svoltasi a Palazzo san Giorgio a Trani domenica 16 ottobre.

Pasticceri giunti da tutta la Puglia hanno deliziato i palati dei sei giurati con le loro creazioni dolciarie e, con il suo “Panettone Poco Sale”, Pietro Di Benedetto ha trionfato battendo i suoi competitor: “Questo panettone nasce per dare la possibilità a chi ha un’alimentazione povera di sodio di assaggiare un prodotto innovativo, pensato per loro ma gustoso al palato di tutti – ha spiegato Di Benedetto – Per bilanciare la sapidità, all’interno, come farcitura, è stato inserito lo zenzero candito che dà quel tocco di piccante, dolce e pungente abbinato a un cioccolato a base di burro di cacao e fragola. Per completare, la cupola del panettone viene glassata con cioccolato bianco al the verde matcha e infine decorato con foglioline d’oro alimentari. Povero di sale, ma ricco di sapori”.

La giuria del concorso, aperto a tutti gli artigiani maggiorenni titolari di licenza per la produzione di pasticceria artigianale, aveva tra i criteri di valutazione gusto, forma, colore, qualità degli ingredienti, profumo, sofficità/fragranza, alveolatura e cottura. “Un panettone davvero ben riuscito” il commento unanime dei componenti della giuria giudicatrice.

“Ho sempre voluto mettere tanto impegno nella ricerca di prodotti alternativi che soddisfano le esigenze di tutti”, commenta il vincitore dell’edizione 2022 del contest.