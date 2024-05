Estate in Blu 2024, Angarano: “Sarà bellissima, non vediamo l’ora di viverla insieme”

“Il Rush Summer Fest è la grande novità dell’Estate in Blu 2024, con i tre concerti di Massimo Ranieri, Andrea Sannino e Clementino che eserciteranno un grande richiamo in Città. I tre grandi eventi musicali organizzati da Gs23Eventi in collaborazione con Rush Eventi, con le esibizioni di artisti affermati e apprezzati, arricchiscono ulteriormente il cartellone dell’Estate in blu 2024, già denso di eventi stabili che ormai connotano e caratterizzano Bisceglie in Puglia e in Italia”. Lo dichiara il Sindaco Angelantonio Angarano attraverso il profilo social dopo la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Anche quest’anno, in una proficua e preziosa collaborazione tra pubblico e privato – continua – sono confermati il concerto Sol dell’Alba, Libri nel borgo antico, La cena en blanc, il Festival 42 gradi, il premio Internazionale Don Uva, il Blu Jazz Festival, la prima uscita dei finalisti del Premio Strega, Digithon, il festival di danza contemporanea “Sirene”, la notte dei sospiri, la rievocazione storica “I tre Santi della Sagina“, il festival del fumetto e del Cosplay “Bi-Comix”. A questi appuntamenti già calendarizzati, si aggiungeranno anche altri eventi che sono in fase di organizzazione e definizione, anche con la collaborazione di Confcommercio”.

“Non mancheranno gli eventi delle nostre associazioni locali, sempre molto attive nel proporre e realizzare eventi. L’obiettivo è ravvivare le serate estive con appuntamenti di spessore, continuare a promuovere il territorio e supportare le attività ricettive. Siamo certi – conclude il Sindaco di Bisceglie – che sarà un’altra estate bellissima, non vediamo l’ora di viverla insieme”.