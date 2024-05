I SoGNALIBRI: aperte le iscrizioni per la quarta edizione del progetto dedicato agli studenti

Dopo il successo degli ultimi tre anni, “Libri nel Borgo Antico” e l’Università Luiss “Guido Carli” sono felici di annunciare la quarta edizione del progetto “I SoGNALIBRI”: percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali dedicato ai giovani studenti e a tutti gli appassionati lettori, a partire dai 14 anni e senza limiti di età.

Da giugno ad agosto, i ragazzi e le ragazze che parteciperanno al percorso “SoGNALIBRI” potranno seguire un ciclo di incontri con autori, librari, editori e conoscere più a fondo il mondo delle attività culturali. Il progetto, come da tradizione, culminerà con l’esperienza da protagonisti durante la quindicesima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico” di Bisceglie, durante il quale ragazzi condurranno alcune delle conversazioni in programma. I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, saranno seguiti da tutor e docenti provenienti dalle scuole pubbliche del territorio.

Aderire ai “SoGNALIBRI” è semplice: basta compilare la domanda di partecipazione disponibile al link: https://www.librinelborgoantico.it/i-sognalibri/. Il termine ultimo per iscriversi è il prossimo 7 giugno.

Due SoGNALIBRI, tra quelli iscritti al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, avranno inoltre la possibilità di ottenere due borse di studio e seguire il corso Orientation 3 della Luiss a loro dedicato, vivendo un’indimenticabile settimana a Roma nel mese di luglio. Si tratta di un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo universitario partecipando a un’esperienza formativa di altissimo livello, in grado di fornire loro la consapevolezza necessaria a selezionare il futuro percorso di studi più in linea con le proprie attitudini. I due SoGNALIBRI verranno selezionati sulla base dei risultati di un test di logica da remoto messo a punto dagli stessi docenti Luiss.

«Quello de I SoGNALIBRI è ormai diventato un appuntamento imprescindibile, che ogni anno coinvolge centinaia di studenti, ma anche adulti con la passione per la lettura, che si avvicinano al mondo della cultura con grande curiosità e voglia di partecipare attivamente alle diverse iniziative pensate per loro. Siamo molto felici di poter riproporre anche quest’anno, in forma ampliata e migliorata, il percorso di avvicinamento alla lettura nato dalla sinergia del festival “Libri nel Borgo Antico” con la prestigiosa Università Luiss “Guido Carli”, che ha fin da subito sposato l’idea», spiega Alessandra Di Pierro, Presidente di Associazione “Borgo Antico”.