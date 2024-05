Sosta a pagamento, Filcams comunica sospensione sit-in dei lavoratori

Il sit-in dei lavoratori in sosta a pagamento, previsto per questa mattina sotto Palazzo di Città a Bisceglie, è stato sospeso. A comunicarlo è la Filcams CGIL Bat in una nota giunta nelle prime ore di oggi.

L’iniziativa era partita per via dei mancati riscontri avuti da Comune e azienda di riferimento in merito alle garanzie occupazionali. La Filcams dichiara di essere stata contatta dalla società per un incontro.