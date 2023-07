Mercato domenicale di agosto anticipato per concomitanza con la festa patronale

Per via della concomitanza con i festeggiamenti in onore dei santi patroni della città, il mercato domenicale relativo al mese di agosto sarà anticipato al 30 luglio.

A darne notizia sono Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà.

Domenica 30 luglio, dalle 16 alle 24, piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il mercato della prima domenica del mese (in questo caso eccezionalmente anticipato come già riportato) come stabilito nel Documento Strategico del Commercio approvato nel Consiglio Comunale del 30.09.2019.

«Già il mercato domenicale serale del 2 luglio ha riscosso grande successo sia in termini di partecipazione, sia di soddisfazione degli operatori – afferma Antonio Abascià, presidente del Consorzio Mercatincittà e consigliere comunale –. Data la concomitanza con la festa patronale, il cui culmine cade proprio la prima domenica del mese di agosto, di comune accordo con l’amministrazione, il Suap, la Confcommercio di Bisceglie, si è pensato di anticipare all’ultima domenica di luglio il mercato in piazza», spiega Abascià.