Bisceglie: riprende il servizio di sosta a pagamento, tariffe invariate

Dopo l’aggiudicazione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, dei sistemi integrati per il monitoraggio, controllo del sistema sosta e traffico nel territorio cittadino alla Gestopark Srl, il servizio ripartirà dal 15 giugno 2024.

Le tariffe sono rimaste invariate sia per la sosta singola sia per le diverse tipologie di abbonamenti, sia nelle zone del centro urbano sia sulla litoranea di levante e di ponente.

Gli utenti in possesso di abbonamenti con un periodo non fruito nei mesi di novembre e dicembre 2023 avranno diritto ad una riduzione sui nuovi abbonamenti pari all’importo del periodo non fruito.

Per sottoscrivere gli abbonamenti e per tutte le informazioni è possibile rivolgersi allo sportello nella sede comunale in via Prof. Mauro Terlizzi 20 che sarà attivo dal 1° luglio 2024 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 18).

Il servizio partirà con possibilità di pagamento in moneta metallica e attraverso la App Easy Park, nel più breve tempo possibile si attiverà anche la possibilità di utilizzo di carte bancarie.

La ripresa del servizio consentirà una maggiore rotazione dei parcheggi a pagamento soprattutto nelle zone centrali, come richiesto da residenti e commercianti, e una migliore fruibilità del centro urbano e delle aree maggiormente frequentate della Città.