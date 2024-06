Giornata della Marina Militare, le iniziative promosse da ANMI Bisceglie

In occasione della solenne festività della Marina Militare, il Gruppo A.N.M.I di Bisceglie – con la collaborazione dell’Associazione Storica Musicale “Vittorio Manente” e la storia della Banda della Marina Militare, nonché con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato una serie di eventi culturali con l’avallo della Presidenza Nazionale dell’A.N.M.I. Roma: nel programma spiccano mostre, conferenze, concerti e cerimonie istituzionali che attribuiscono un grande onore alla festività della Forza Armata.

Sabato 8 è stato presentato il nuovo libro di Michele Fiorentino “Le Fanfare Musicali dalla Regia Marina alla Marina Militare”, già illustrato in anteprima nel febbraio scorso alla Marina Militare. Un viaggio nella musica con le stellette condotto attraverso una metacomunicazione storica musicale con il giovane M° Giovanni Carelli, con la raffigurazione di foto storiche inedite e l’esecuzione di celebri e antichi brani musicali militari, eseguiti al pianoforte da Marco De Marinis.

Nei giorni successivi si svolgeranno diverse attività culturali, condivise unicamente per trasmettere ai biscegliesi il valore e lo spirito della Marina Militare: tra gli eventi più attesi, nella mattinata di lunedì 10 giugno, la Cerimonia istituzionale presso il Monumento al Marinaio, mentre in serata si terrà il “Concerto per la Pace” presso il Teatro Politeama a cura del Complesso Bandistico “Biagio Abbate” Città di Bisceglie diretto dal maestro Benedetto Grillo.