Successo di pubblico per la prima sfilata canina organizzata da Enpa Bisceglie

Si è svolta nel tardo pomeriggio di domenica 9 giugno la prima sfilata canina organizzata dalla sezione ENPA Bisceglie ed è stata un vero successo.

“Le donazioni raccolte – si legge nella nota stampa – durante l’evento saranno interamente devolute in beneficenza, contribuendo a sostenere le nostre iniziative a favore degli animali in difficoltà. La serata è stata resa ancora più speciale dalla divulgazione della notizia dall’adozione di Yoghi, il cane per il quale ci siamo battuti e al quale abbiamo salvato la vita. La storia di Yoghi è stata la forza motrice dietro l’organizzazione di questo evento e la sua adozione rappresenta un simbolo di speranza e di successo per tutti noi. Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato insieme ai loro amici a quattro zampe. La vostra presenza ha reso questa serata indimenticabile e ha mostrato quanto la comunità di Bisceglie tenga ai nostri amici animali”.

“Sono orgogliosa del risultato ottenuto – dichiara la presidente Giovanna Ciaccia – e desidero ringraziare tutte le volontarie che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento. Tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione hanno lanciato un grande segnale per la nostra associazione a Bisceglie: abbiamo dimostrato di esistere sul territorio e di operare nell’interesse dei nostri amici animali. Siamo contentissime di come sia andato l’evento e ci auguriamo di poterne organizzare presto un altro”.

“Inoltre – conclude la nota – un ringraziamento speciale va ai giudici: Francesco Cozzoli (delegato del Club Rotaract Bisceglie), Marialisa Di Liddo (Dirigente scolastica del Primo Circolo) ed Elisabetta Mastrototaro (consigliera comunale). Grazie anche al Dott. Jaime veterinario della Clinica Atheryon di Trani e ai fotografi Gianvito Catino e Letizia Valente ed a tutti i nostri sponsor”.