“Cent’anni di Matteotti”: Bisceglie ricorda il deputato antifascista con evento al Politeama

“Cent’anni di Matteotti”. È questo il titolo dell’evento con cui la locale sezione del Partito Democratico, in collaborazione con Sinistra Italiana, ANPI e PCI, intende ricordare il deputato antifascista ad un secolo dal suo brutale assassinio per mano del regime fascista.

L’appuntamento è per lunedì 10 giugno, ore 19, al Politeama Italia. La serata comincerà con una serie di interventi in memoria della figura di Matteotti come uomo e come politico, a cui seguirà poi la proiezione del film “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini (1973), introdotto dal critico cinematografico biscegliese Davide Sette.

“Nel centenario (1924-2024) dell’assassinio di Giacomo Matteotti, Il Partito Democratico Bisceglie lo ricorda, per conservare e tramandare nella memoria collettiva il martire dell’antifascismo italiano. È il ricordo del politico riformista della sinistra italiana impegnato e battagliero nella lotta alle disuguaglianze per una società più equa e giusta nella distribuzione della ricchezza prodotta per dare solidità alla democrazia e alla libertà. Il Partito Democratico nasce e lavora, lontano da ogni primazia, per coagulure intorno a questi principi, l’Italia democratica illuminata dalla Costituzione Repubblicana”, scrivono dal Circolo PD di Bisceglie.

Ingresso libero. L’evento è patrocinato dalla Fondazione Giacomo Matteotti Onlus.