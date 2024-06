Servizio sosta a pagamento: come richiedere gli abbonamenti sin da subito

Relativamente alla riattivazione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento che avverrà dal 15 giugno prossimo, ad integrazione di quanto già comunicato (LEGGI QUI) e al fine di agevolare l’utenza e minimizzare ogni possibile disagio, si informa che gli utenti che volessero richiedere di sottoscrivere un abbonamento sin da subito (già prima dell’attivazione dello sportello in via Prof. Mauro Terlizzi 20 prevista per 1° luglio prossimo venturo) possono inviare, sin da subito, una e-mail all’indirizzo ufficio.bisceglie@gestopark.it.

Nella richiesta basterà semplicemente indicare l’abbonamento a cui si è interessati (annuale o stagionale estivo), i propri dati anagrafici, il luogo di residenza o di attività commerciale/professionale di cui si è titolari o dipendenti.

Eventuali possessori di abbonamenti emessi nel 2023 e non interamente fruiti dovranno mandare copia del suddetto abbonamento non fruito per avere diritto alla riduzione di costo sui nuovi abbonamenti pari all’importo del periodo non fruito.

A seguito della richiesta che si effettuerà tramite mail, il gestore del servizio invierà le modalità per la sottoscrizione e il pagamento del nuovo abbonamento. Al termine della procedura sarà inviata all’utente conferma del corretto completamento dell’iter.