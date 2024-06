In Caritas la visione del progetto “Service Learning” della scuola Caputi

Hanno scelto il grande salone della Caritas le insegnanti del Circolo didattico “Caputi” di Bisceglie per mostrare il lavoro effettuato nei Progetti “SERVICE LEARNING: Economia a scuola e Intercultura” in una ricerca-azione coordinata dall’Università di Bari.

Guidati dalla maestra Anna Ricchiuti, referente del “Progetto Economia a scuola” che ha coinvolto bambini di prima, seconda e terza, è stato proiettato il video con tutte le fasi dei laboratori effettuati in Caritas, presso RecuperiAmoci, Emporio ecosolidale e Sartoria Storie&stoffe, ed all’EPASS.

La visione del video ha permesso ai genitori presenti, alle volontarie Caritas, Gabriella, Licia, Angela ed Antonella, alla Presidente del CLUB Unesco, Pina Catino, e al Presidente dell’Epass Luigi De Pinto di avere una visione totale del progetto, a cui avevano partecipato con singoli segmenti, e la ricchezza degli stimoli offerti ai bambini in tutte le fasi che avevano come obiettivo a lungo termine quelli dell’Agenda 2030.

La docente Angela Valente, referente del Progetto Intercultura, ha guidato i bambini di quarta e di quinta nella proiezione del video che iniziava proprio con una immagine dal sottotitolo “Il mondo è nelle nostre mani. Poiché non siamo un’isola ma esseri sociali, abbiamo bisogno di apprendere l’altruismo.” Tutto il laboratorio ha avuto come scopo l’apertura agli altri.

Sono intervenuti la coordinatrice e l’insegnante-mediatrice culturale di Oasi 2, Emma Caldarola e Roberta Rigatti, insieme a Mohamed, Rachid e Bangali, i tre giovani che stanno facendo un percorso di integrazione a Bisceglie. Con loro e con un papà i bambini si sono raccontati ed hanno ascoltato “storie diverse”, hanno imparato geografia, localizzando sul planisfero il paese di origine e la distanza che lo separa dal nostro, la lingua, con giochi linguistici, anche in francese, ed attività digitali interattive, aspetti della loro cultura anche ballando. E tutto è stato istruttivo e divertente!

I due progetti hanno avuto come elemento caratterizzante l’apertura della scuola al territorio. Inoltre è stato messo in evidenza come l’educazione allo sviluppo sostenibile non vuol dire solo ambiente ma anche economia (consumi, povertà Nord e Sud del mondo) e società (diritti, pace, salute e diversità culturale).

I bambini si sono chiesti: chi aiuta chi? Chi sta ricevendo aiuto? Ed hanno appreso come la risposta è sempre entrambi. Chi mette a disposizione la propria competenza per cercare di dare risposta ai bisogni di una persona o di una comunità, riceve molto più di quello che offre. Nel Service-Learning la relazione non è unidirezionale, ma circolare, perché “E’ dando che si riceve”.

La conclusione a cui i bimbi sono arrivati dopo l’esperienza nelle due realtà della Caritas e dell’EPASS e con gli incontri “speciali” è che il pianeta è un bene di tutti e ognuno di noi ne è responsabile, anche i più piccoli gesti possono contribuire a un futuro migliore. E l’immagine del mondo disegnato sul palmo delle mani unite lo mette in evidenza significativamente.

Atto finale del lavoro è stata la realizzazione di tante mani di cartoncino colorato con una parola, una frase, un pensiero che il lungo lavoro ha suggerito. Che il Service-Learning aiuti a promuovere opportunità essenziali per sviluppare valori e atteggiamenti di cittadinanza lo dimostrano due elementi. Il primo è la ricchezza di parole significative scritte dai ragazzi sulle mani di cartone appese agli alberi-conclusione dell’ultimo laboratorio: amore, imparare ad aiutare, unione, fare del bene, amicizia, rispetto, condivisione, solidarietà, fraternità.

Secondo elemento sono le parole dei genitori intervistati: i bambini, tornati a casa, non solo hanno raccontato quanto avevano fatto nel pomeriggio ma, nei giorni successivi, hanno voluto ripetere ed applicare quanto imparato.

“I semi depositati nelle menti e nei cuori dalle docenti che hanno seguito in tante ore pomeridiane i bambini durante la realizzazione dei due Progetti sono tanti: il lavoro certosino delle insegnanti merita un plauso perché c’è necessità di valori che uniscano gli esseri umani di tutto il mondo per salvare questo nostro Pianeta, che è l’unico che abbiamo” ha commentato Sergio Ruggieri, coordinatore della Caritas cittadina. “Noi volontari lo facciamo silenziosamente e quotidianamente col nostro lavoro, ma ora sappiamo che tanti bimbi ci conoscono e con loro anche tante famiglie. Grazie docenti! Vi aspettiamo ancora”.