Le note della banda musicale per allietare il Natale dei ricoverati all’ospedale di Bisceglie

Da “Jingle Bells” a “White Christmas” ad “Have yourself a Merry little Christmas” ed ancora “It’s beginning to look a lot like Christmas” sono risuonate di buon mattino ieri, 25 dicembre, davanti all’ingresso principale dell’ospedale civile “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie.

Una allegra banda musicale diretta dal M° Benedetto Grillo, ha portato l’atmosfera natalizia ai tanti ricoverati del nosocomio biscegliese. Chi ha potuto è sceso nell’androne dell’ingresso, altri si sono affacciati dalle finestre. Con loro ad attendere la banda musicale, c’erano la direttrice sanitaria Pierangela Nardella, l’assessore comunale Antonio Belsito, insieme a medici, infermieri e pazienti presenti nella struttura sanitaria ospedaliera della Asl Bt.

“Sono lieta che questa giornata così importante sia iniziata con queste dolci note -ha sottolineato la dottoressa Pierangela Nardella visibilmente commossa da questo spettacolo così piacevole- . Ringrazio tutti voi per aver portato tanta letizia ed auguro a tutti di vero cuore che lo spirito del Natale allieti le vite di ognuno nel corso dell’anno che è ormai prossimo ad arrivare. Auguri a tutti!”