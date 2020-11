Lavori nelle scuole biscegliesi, Angarano elenca gli interventi

“Proseguono i lavori nelle scuole per l’ottimizzazione degli spazi e il miglioramento delle infrastrutture in funzione dell’emergenza Covid. Gli interventi strutturali mirano a migliorare la fruibilità degli ambienti in sicurezza, consentendo un maggiore distanziamento”. A renderlo noto è il sindaco Angelantonio Angarano attraverso una nota sul profilo istituzionale Facebook.

Il primo cittadino elenca gli interventi partendo dai “lavori per l’ampliamento degli spazi alla De Amicis; consolidamento del muro esterno della Don Pierino Arcieri per consentire l’uso dell’area esterna in massima sicurezza, la ridipintura delle porte della Don Pasquale Uva (Salnitro) per migliorare la salubrità degli ambienti anche a livello igienico; l’impermeabilizzazione alla Battisti-Ferraris che sarà realizzata nei prossimi giorni adottando una tecnica innovativa; l’imminente realizzazione dei camminamenti esterni alla “Sergio Cosmai” in via Carrara Reddito per ridurre gli assembramenti negli spazi esterni comuni e consentire un accesso diretto alle aule; la risoluzione di un problema di umidità in un’aula sempre dell’istituto scolastico in via Carrara Reddito”.

“Ho citato solo alcuni esempi – continua Angarano – ma in tutte le scuole saranno apportate migliorie strutturali e infrastrutturali indispensabili in tempo di Covid. In diversi istituti, inoltre, si sta procedendo al cablaggio della rete dati interna per efficientare la connessione ad internet non solo attraverso il wi-fi, colmando così una lacuna che tanti dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie hanno segnalato. I lavori procedono spediti – conclude il sindaco di Bisceglie – auspicando che i nostri bambini e i nostri ragazzi possano tornare presto in aula, in presenza”.