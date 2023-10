Infiltrazioni all’Istituto “Giacinto Dell’Olio”, intervengono i Vigili del Fuoco / FOTO

Disagi questa mattina all’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giacinto Dell’Olio” a causa delle intense e costanti piogge che hanno caratterizzato le ultime ore.

Come confermato dal dirigente scolastico, prof. Mauro Leonardo Visaggio, l’istituto è interessato da stamane da infiltrazioni d’acqua.

Tale situazione ha provocato l’allagamento di un corridoio del primo piano e del piano terra, con conseguenti problematiche all’impianto elettrico e disagi alle classi presenti nella zona interessata.

Al momento, la maggior parte degli alunni ha comunque abbandonato l’istituto per una già programmata assemblea sindacale.

Anche il vice presidente della Provincia, Pierpaolo Pedone, conferma il disagio causato dalla pioggia: “Dovrebbero ripartire dei lavori ad hoc, ma stiamo valutando tempi e modalità per non intralciare l’anno scolastico”.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le necessarie operazioni di messa in sicurezza, gli agenti della Polizia Locale, il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore Maurizio Di Pinto per verificare di persona quanto accaduto.

Resta da capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore e se i disagi di questa mattina influenzeranno lo svolgimento delle lezioni nei giorni a venire.