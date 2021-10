“In viaggio con Mosquito” alla scoperta di Giuggianello, Grottaglie e Ostuni / DETTAGLI

Dopo il prolungato – e improvviso – arresto dovuto alla pandemia, riparte il progetto “In viaggio con Mosquito“. L’associazione che si occupa della gestione del giardino “Santonio Veneziani” ha infatti aperto le prenotazioni per il terzo viaggio in autobus alla scoperta dei giardini botanici d’Italia; la tappa centrale del tour di sabato 30 ottobre sarà “La Cutura”, il parco botanico della città di Giuggianello.

Dopo gli orti botanici di Cisterne di Latina e di Salerno, l’associazione Mosquito condurrà i partecipanti a questo nuovo viaggio tra la vegetazione – quella autoctona e quella tropicale – del Salento. Come per le altre due tappe di questo viaggio “Alla scoperta della bellezza” (così recita il sottotitolo dell’iniziativa), la visita a La Cutura aggiungerà un tassello al mosaico di collaborazioni e gemellaggi che l’associazione biscegliese sta componendo con altre realtà analoghe in tutta Italia. Oltre alla passeggiata nell’orto botanico – uno dei più antichi d’Europa – il tour prevede anche la visita di altre città: la prima tappa sarà Grottaglie, dove i visitatori avranno occasione di ammirare l’antico centro storico e il distretto delle ceramiche, mentre nel pomeriggio, prima del rientro, il bus sosterà a Ostuni, la città bianca.

«L’idea di una visita di questo tipo», dichiarano i membri di Mosquito, «nasce con tre motivi ben precisi: portare in giro l’esperienza del Giardino Botanico Veneziani, dare spazio alla bellezza e fare comunità. Il viaggio ci sembra una delle migliori pratiche per farlo».



Per partecipare all’iniziativa – quarantadue i posti disponibili nell’autobus – è necessario compilare il modulo messo a disposizione dall’associazione (clicca qui) oppure contattare i numeri 347 378 3841 (Enzo) o 327 4216 440 (Marzia). La partenza per il Salento è prevista alle ore 7.45 dal Calvario, mentre il rientro è previsto per le 22; prima di arrivare al Calvario il pullman farà tappa a Canosa, presso la ex sede dei vigili urbani (alle 7.00), e poi a Trani, nei pressi dello stadio (alle 7.30). È possibile consultare il programma dettagliato della giornata visitando il sito internet di Mosquito.