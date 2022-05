Giornata nazionale pulizia spiagge, Bisceglie presente con Legambiente e gli alunni

Anche quest’anno a Bisceglie si è svolta la giornata nazionale dedicata alla pulizia delle spiagge che Legambiente svolge in tutta Italia da trent’anni.

“Lo abbiamo fatto – afferma Alessandro Di Gregorio presidente Legambiente Bisceglie – con una classe dell’IISS Dell’Olio (ringraziamo i volenterosi alunni e le docenti che li hanno accompagnati) alla prima spiaggia dell’ex Macello comunale. Nonostante la pulizia e la percezione che la spiaggia fosse pulita, ci siamo resi conto di quanti frammenti di vetro, mozziconi di sigaretta, tappi in metallo ma soprattutto plastiche e micro plastiche insistano tra ciottoli e chianche”.

“Legambiente ha stimato una media nazionale di circa 783 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia ma, ahinoi, sulla nostra spiaggia – continua Di Gregorio – la media supera abbondantemente il doppio. Segno di incuria e mancanza di rispetto da parte dei fruitori, ma anche di molti rifiuti che le piogge portano al mare. Dobbiamo ringraziare comunque anche il I Circolo Didattico che avrebbe voluto partecipare, purtroppo non è stato possibile accompagnare i bambini al mare per indisponibilità del servizio di trasporto urbano”.

“Ringraziamo la GreenLink nelle persone della dott.ssa De Gennaro e del sig. De Toma, per la pronta disponibilità a fornire il materiale per la raccolta. Più che la quantità, è la qualità che ha prevalso in questa giornata, con centinaia di pezzi di plastica e frammenti indifferenziati raccolti. Replichiamo il 5 giugno con i sub della Diving School – conclude il presidente del Legambiente Bisceglie – con i quali puliremo i fondali antistanti il nuovo lido ‘la conchiglia’”.